奧運》沒入選法國隊 富尼耶打破沉默：籃協不尊重我

〔體育中心／綜合報導〕里約奧運男籃落幕後許久，富尼耶（Evan Fournier）接受法媒《隊報》（L’Equipe）採訪，針對他沒入選國家隊名單這件事表達不滿。

富尼耶。（資料照，法新社）

「我很生氣自己不能參加奧運，」富尼耶說，「在被正式通知前的一星期，我就懷疑自己會落選。因為在我讀過的報導裡，沒參加奧運資格賽的球員只有戈貝爾（Rudy Gobert）會被選上。最後我只收到總教練寇萊（Vincent Collet）發的語音訊息，他簡單地解釋我落選的原因。」

富尼耶補充：「我看了每一場奧運比賽。當然，在奧運期間，我沒有出面說些令人尷尬的話。我了解這些傢伙，我得在奧運期間保持安靜。我不想干擾他們，這些傢伙需要在奧運做好他們的工作，就算我當時說了什麼，也不會有任何幫助。」

「我要求我的經紀人盡快處理今夏的合約問題，這樣就不會影響我參加奧運，」富尼耶接著說，「我認為自己配得上國家隊的一個名額。法國隊球衣對我來說代表一切。從15歲開始，只要我入選國家隊，就從來沒有缺席過任何一屆大賽。除了我在NBA選秀會被選中那年（2012年倫敦奧運）以外。整件事情來說，我認為法國籃協對我缺乏尊重。」

與籃協缺乏適當溝通也讓富尼耶很失望。「今年我唯一一次收到籃協的消息是國家隊技術總監來奧蘭多，他告訴我奧運資格賽和正式比賽的日期。但他沒有告訴我『如果你不去馬尼拉參加資格賽，那你就無法參加里約奧運』我永遠不會向法國國家隊關閉大門，但這件事讓我明白，我不在國家隊的計劃內。就是這麼簡單、這麼傷人。」