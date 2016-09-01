高爾夫》NIKE退出球具市場 伍茲、麥克羅伊家中堆滿新球桿

Nike決定撤出高爾夫球具的生產，留下服飾和鞋類繼續開發。（取自Nike官網）

〔記者趙新天／綜合報導〕運動品牌大廠NIKE決定退出高爾夫球具市場，使得原本使用他們球具的兩大球星「老虎」伍茲和麥克羅伊，成了其他球具競爭品牌的目標，兩人家中已堆滿各式新球桿，期得獲得青睞。

NIKE投入高爾夫市場14年，球具銷售的部分始終趕不上其他對手。上個月初決定收掉球具的部分，只留下高爾夫服飾和鞋類繼續開發。

原本與NIKE簽約的兩位前世界球王，成了其他球具廠商最想爭取的球星。這些廠商不停地把新球桿寄到兩人家中，連麥克羅伊在北愛爾蘭的父母家裡，也收到不少球具。

伍茲的多年好友畢給說：「我走進伍茲家裡的餐廳，球具堆得像是高爾夫超市，因為現在沒有NIKE了。每1家廠商都把球桿寄來，伍茲還在了解各家球具的差異，試著找出合用的東西。」

麥克羅伊則是要求NIKE幫他留下3年份的高爾夫球，他覺得就算日後不再生產，這款合用的球還是繼續用，直到找到更合適的再換。

球桿的部分，小麥決定開放各種可能性，每1場比賽都可以試用不同廠牌的球桿，直到滿意了再定案。

今年高爾夫球具廠商變動不小，5月初Adidas集團宣布將出售旗下知名的兩個球具品牌TaylorMade和Adams，就先拋出震撼彈，如果Adidas集團順利找到買主，恐怕當今球王戴伊、美國名將D.強森和西班牙好手賈西亞家裡，也會收到一堆球桿。