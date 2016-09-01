MLB》昨6、7局投球出現變化 建仔受傷早有端倪？

王建民進入傷兵名單。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕王建民驚傳受傷消息，被檢查出右肩肱二頭肌發炎，進入15天傷兵名單，昨天王建民對洋基後援2局無失分，但從建仔球速上的大幅變化似乎可看出投球不適的端倪。

根據大聯盟官網顯示，王建民昨天6局時僅有1顆伸卡球不到90英哩，飆出最快的95.4英哩，但7局建仔續投後雖然讓洋基三上三下，但球速卻掉了4-5英哩，所投的8球都不到90英哩，判若2人。

被放進15天傷兵名單的王建民，最快要等到9/15才能重返大聯盟投手丘。