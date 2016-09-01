U18》舉「台灣就是台灣」布條 球迷控遭棒協暴力撕毀（影音）

〔體育中心／綜合報導〕網友flower42在PTT棒球版爆料，昨天在台中洲際棒球場舉行的亞洲青棒錦標賽，有球迷進場舉「台灣就是台灣」的布條，卻被棒協的人制止，並以暴力撕毀布條，最後遭驅逐出場，雙方皆揚言提告。

一名目擊者將過程錄下來上傳至Youtube，在昨天台灣隊與日本隊賽前播放國歌時，有球迷在看台舉起「台灣就是台灣」的布條，遭現場工作人員暴力搶奪制止，引起球迷不滿，氣憤的向該名工作人員嗆：「你不可以搶人家東西，你為什麼要搶人家東西？」

工作人員最後雖然將布條還給球迷，但仍難平復球迷的不滿情緒，雙方持續理論，最後球迷在離開球場時又遭工作人員拉扯布條，再度激起球迷不滿，成為昨天開賽的意外插曲。

靜宜大學教授鄭懿瀛今在臉書Po文表示，遭棒協工作人員蠻橫搶奪的是靜宜大學學生，他指出「不但造成布條毀損，更扼殺了言論表達自由。」決定配合同學請求，於明天下午兩點前往台中地檢署遞狀提告，爭取表述台灣的自由權。

球迷指控旗幟遭棒協的工作人員撕毀。（取自PTT棒球版）

球迷指控旗幟遭棒協的工作人員撕毀。（取自鄭懿瀛臉書）