MLB》傷勢應無大礙 總教練：建仔15天後可歸隊
2016/09/01 10:13
王建民受傷。（法新社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕王建民在8月最後一次出賽受傷，被皇家放進15天傷兵名單，總教練尤斯特（Ned Yost）談到建仔傷勢，認為他應該可以在15天過後順利歸隊。
昨天對洋基後援2局無失分，建仔這一週共出賽三場，投7局花了106球，造成右肩肱二頭肌不適，對此皇家從小聯盟拉上2名投手支援，盼能填補王建民的空缺。
皇家目前對王建民的傷勢保持樂觀，認為應可順利在15天過後歸隊，若無意外，建仔最快可在9/15重返皇家25人名單。
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