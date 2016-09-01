感動！日小將失冠崩潰大哭 對手這樣送暖超有愛

巴薩隆納小將對日小將送暖。（圖擷取自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕日本日前舉行「U12世界少年足球挑戰賽」，出現了令人感動的畫面，來自西班牙的巴塞隆納青年軍，在決賽中以1:0擊敗地主大宮松鼠青年隊，奪得冠軍，這讓日本小將瞬間崩潰，但巴薩隆納小球員的舉動，感動不少人、更成為一段佳話。

巴薩隆納小將奪冠歡呼。（圖擷取自YouTube）

輸球後，日本小將相當難過。（圖擷取自YouTube）

當結束比賽那刻，巴薩隆納小將相當雀躍，與隊友相擁歡呼，另一頭的大宮松鼠隊，在與冠軍擦身而過後，顯得相當難過，忍不住在鏡頭前掩面痛哭。

巴薩隆納小將對日小將「愛的抱抱」。（圖擷取自YouTube）

就在這時，巴薩隆納小球員走到日本小將身邊，雖然語言不通，但還是透過肢體語言「傳遞」，眼神真誠的看著他們，對他們擁抱、摸頭、握手，除了安撫他們的情緒，更對他們加油打氣。

這樣的畫面，讓主播感到敬佩，認為這就是「運動家精神」，而這段影片也在網路上瘋傳，讓不少人相當感動。