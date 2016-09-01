感動！日小將失冠崩潰大哭 對手這樣送暖超有愛
2016/09/01 10:51
巴薩隆納小將對日小將送暖。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕日本日前舉行「U12世界少年足球挑戰賽」，出現了令人感動的畫面，來自西班牙的巴塞隆納青年軍，在決賽中以1:0擊敗地主大宮松鼠青年隊，奪得冠軍，這讓日本小將瞬間崩潰，但巴薩隆納小球員的舉動，感動不少人、更成為一段佳話。
巴薩隆納小將奪冠歡呼。（圖擷取自YouTube）
輸球後，日本小將相當難過。（圖擷取自YouTube）
當結束比賽那刻，巴薩隆納小將相當雀躍，與隊友相擁歡呼，另一頭的大宮松鼠隊，在與冠軍擦身而過後，顯得相當難過，忍不住在鏡頭前掩面痛哭。
巴薩隆納小將對日小將「愛的抱抱」。（圖擷取自YouTube）
就在這時，巴薩隆納小球員走到日本小將身邊，雖然語言不通，但還是透過肢體語言「傳遞」，眼神真誠的看著他們，對他們擁抱、摸頭、握手，除了安撫他們的情緒，更對他們加油打氣。
這樣的畫面，讓主播感到敬佩，認為這就是「運動家精神」，而這段影片也在網路上瘋傳，讓不少人相當感動。
相關新聞
- 西甲》足球跟籃球交易？ 巴塞隆納居然想到這招！
- 國王盃》失歐冠「梅」關係 梅西2助攻率巴塞奪雙冠謝幕
- 足球》荷蘭足球傳奇克魯伊夫 昨晚因肺癌病逝 （影音）
- 巴塞隆納主席：梅西是哆拉A夢 我是大雄
- 世俱盃》巴西國腳頭錘絕殺 恆大晉級準決賽 （影音）
推薦新聞
-
NBA》2K能力值太低 灰狼球星不玩了2016/09/01 12:43
-
中信女子公開賽》葉欣寧一桿進洞 獲獎金2萬與冷氣2016/09/01 12:37
-
美網》喬科維奇被爆偷吃 妻子想離婚2016/09/01 11:51
-
路跑》長庚永慶盃路跑 奧運金牌許淑淨也來參一腳2016/09/01 11:38
-
NBA》歐尼爾上野外求生節目 龐大身軀也能埋身落葉堆 （影音）2016/09/01 10:56