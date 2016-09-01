MLB》遊騎兵單場五轟 拿下五連勝

高梅茲轟出滿貫全壘打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天水手對戰遊騎兵，遊騎兵5支全壘打轟炸，終場以14：1大勝水手，拿下連續第5場勝利。

在第4局從水手王牌赫南德茲（Felix Hernandez）手中轟出滿貫全壘打的高梅茲（Carlos Gomez），上星期才從太空人轉隊到遊騎兵，初來乍到似乎有些不習慣，22打數僅擊出3支安打，今天終於回穩，打出傲人滿貫轟。今天也轟出了一發2分炮的隊友貝爾崔（Adrian Beltre）說：「他前幾場比賽或許没有正常發揮，不過他今天無疑是帶領球隊贏得勝利的關鍵。」

除了高梅茲與貝爾崔，魯亞（Ryan Rua）打出1支陽春炮，歐多（Rougned Odor）轟出2發拿下5打點創生涯新高，本季已打出27支全壘打，可望挑戰單季30轟里程碑。