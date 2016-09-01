MLB》9月中才歸隊 建仔爭取獎金難度增

〔體育中心／綜合報導〕本季浴火重生的王建民，在昨天賽後因右肩受傷被放進傷兵名單，最快要等到9月中旬歸隊。

皇家本季與建仔簽下的合約中明定，今年在大聯盟整季出賽可拿100萬美元的合約，若後援次數達30場，將獲得5萬美元的激勵獎金，並在35場、40場、45場、50場都設有5萬美元的激勵獎金。

王建民本季出賽38場，共後援53.1局，防禦率4.22，按照激勵獎金，建仔可多領10萬美元，再出賽2場可再獲得5萬美元。若建仔於9月中旬歸隊，皇家剩不到20場賽程，建仔還是可挑戰出賽40場，但要挑戰45場以上的難度很高。

王建民（美聯社）