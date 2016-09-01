美網》喬科維奇被爆偷吃 妻子想離婚

〔體育中心／綜合報導〕義大利媒體《共和報》（La Repubblica）爆料，聲稱ATP世界排名第1的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）出軌，對方是印度電影女演員、模特兒帕度柯妮（Deepika Padukone），妻子伊蓮娜發現後打算與他離婚。

帕度柯妮與喬科維奇。（取自網路）

帕度柯妮今年30歲，是印度知名電影女演員與模特兒，事業紮根於寶萊塢電影，是揚名國際的印度明星之一。兩人是在2014年的時候認識，當時喬科維奇受邀到印度參加表演賽。喬科維奇曾表示自己溫布頓公開賽狀態很差，是因為遇到棘手的私人問題。

2014年在印度的一場表演賽。（取自網路）

早在今年3月就有媒體爆料，喬科維奇與帕度柯妮被拍到同時出現在籃球比賽現場，帕度柯妮充當喬科維奇的女伴，乘同輛轎車離場。朋友透露，兩人只是朋友關係，在印度時帕度柯妮還邀請喬科維奇與妻子一起出席派對，不是外界描述的那樣。有消息指出，伊蓮娜發現喬科維奇偷吃的消息，曾要求離婚。日前她還是出現在美網看球，喬科維奇則沒有發表回應。

喬科維奇與伊蓮娜。（取自CNN）