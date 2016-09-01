中職》480轟紀錄高懸19年 今晚可望突破

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年球季中職打了188場例行賽，4隊累積478轟，場均2.54轟，今天一日兩戰，包括新莊獅象戰和桃園猿犀牛戰，只要再出現3轟，就能打破1997年480轟的中職紀錄，那一年例行賽多達336場，場均1.43轟。

1997年的中職為7隊規模，每年每隊打96場，共計336場，每隊每場可登錄7名洋將，同時上場4名洋將，不少球隊一場比賽同時擺3名洋砲在場上，例如兄弟象的德伍、奧力偉、祈美力，味全龍的喬坎那、大帝士、法蘭克。

1997年中職隊伍數、例行賽總場數、洋將使用比例都是中職史上第一，加上比賽用球是恢復係數相對較高的Sun-up SU-101，造就336場出現480轟，史上單季最多全壘打的紀錄，其中洋砲就包辦251轟，全壘打比例佔52%。

今年球季中職比賽用球華櫻990恢復係數為0.576，是27年以來對外公布的最高係數，高於2015年的0.568、2014年的0.557、2010年上半季美津濃MB210的0.5423；跟據北市大研究報告指出，在相同條件下，今年和前年相較，擊球飛行距離多了9公尺，今年和2010年上半季相較，擊球飛行距離至少多了15公尺。

今年除了統一獅洋砲飛力士短暫效力貢獻1轟，其餘清一色都是本土打者，例行賽進行188場就累積478轟，不但有機會打破1997年480轟紀錄，還可望突破單季600轟。

中職史上單季最少轟出現在2010年，240場例行賽僅159轟，場均0.66轟同樣是史上新低，該年上半季比賽用球採MB210，下半季換成係數略高的M150。

2010年只有4名打者全壘打達兩位數，包括林智勝21轟、張泰山16轟、劉芙豪和鍾承祐都是10轟，今年已有19名打者全壘打達兩位數，當年劉芙豪和鍾承祐的10轟並列第3名，拿到今年只能排第19。