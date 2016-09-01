路跑》長庚永慶盃路跑 奧運金牌許淑淨也來參一腳
2016/09/01 11:38
〔記者林宗偉／台北報導〕第7屆長庚永慶盃路跑活動將於9月25日在台北、嘉義、高雄、北京、廈門5地同日開跑，目前總報名人數已突破4萬人，適逢里約奧運剛落幕，主辦單位也邀請舉重金牌、銅牌女將許淑淨、郭婞淳領跑，兩人將各在高雄、台北場與跑友相見歡。
今年為長庚醫療體系40週年，本屆路跑活動擴大舉行，除了5地同日開跑，還新增10公里競賽組，台北賽道由總統府出發，經新生高架來回，男、女選手各取優勝前10名，總獎金為22萬元。
高雄場將由奧運金牌許淑淨親自領跑，奧運銅牌郭婞淳則會參加台北場活動，兩大舉重女將在北高兩地相互輝映，替活動增色不少。
郭婞淳表示，這是自己首度在台北參加路跑活動，雖然還不知道會參加哪個組別，可是心情格外興奮，她也表示，在平日的舉重訓練之餘，跑步是她最喜歡的運動之一，因為不只能增加心肺耐力，還可以幫助放鬆心情。
第7屆長庚永慶盃路跑活動擴大舉辦，並邀來奧運金牌許淑淨及銅牌郭婞淳（次排左）在北高兩地領跑。（記者林宗偉攝）
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