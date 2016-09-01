NBA》2K能力值太低 灰狼球星不玩了
2016/09/01 12:43
威金斯（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕知名籃球電玩「2K17」近期上市引發球迷轟動，日前官方透露球員本季的能力值，引起許多球員討論，但灰狼當家球星威金斯（Andrew Wiggins）今年的數值僅82，似乎讓本尊不是很滿意。
威金斯今天在推特上轉Po自己能力值的貼文，他寫道「這就是為什麼我只玩決勝時刻。」諷刺遊戲商將自己的能力值設定過低。
決勝時刻是款第一人稱的射擊遊戲，威金斯上季平均20.7分、3.6籃板，投籃命中率達45.9％。
Lol That's why I play Call Of Duty https://t.co/dG8hqC5VYx— andrew wiggins （@22wiggins） 2016年8月31日
相關新聞
- NBA》歐尼爾上野外求生節目 龐大身軀也能埋身落葉堆 （影音）
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 詹皇獨霸2K17 不吝傳技新秀
- 最愛不是「萌神」！ NBA菜鳥愛KD
- NBA》可能腦震盪卻遭輕忽？前公鹿球員受訪指控球團
- NBA》咖哩竟擠不進前10？新秀最愛的球員是他
推薦新聞
-
U18》舉布條爆衝突 熱血主播轟「政治滾出體育圈」2016/09/01 13:57
-
NBA》2K能力值太低 灰狼球星不玩了2016/09/01 12:43
-
MLB》一朗3012安出爐 馬林魚仍苦吞5連敗2016/09/01 11:51
-
美網》喬科維奇被爆偷吃 妻子想離婚2016/09/01 11:51
-
路跑》長庚永慶盃路跑 奧運金牌許淑淨也來參一腳2016/09/01 11:38