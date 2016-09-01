NBA》2K能力值太低 灰狼球星不玩了

2016/09/01 12:43

威金斯（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕知名籃球電玩「2K17」近期上市引發球迷轟動，日前官方透露球員本季的能力值，引起許多球員討論，但灰狼當家球星威金斯（Andrew Wiggins）今年的數值僅82，似乎讓本尊不是很滿意。

威金斯今天在推特上轉Po自己能力值的貼文，他寫道「這就是為什麼我只玩決勝時刻。」諷刺遊戲商將自己的能力值設定過低。

決勝時刻是款第一人稱的射擊遊戲，威金斯上季平均20.7分、3.6籃板，投籃命中率達45.9％。

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