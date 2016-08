NBA》2K能力值太低 灰狼球星不玩了

威金斯(美聯社)

〔記者陳人齊/綜合報導〕知名籃球電玩「2K17」近期上市引發球迷轟動,日前官方透露球員本季的能力值,引起許多球員討論,但灰狼當家球星威金斯(Andrew Wiggins)今年的數值僅82,似乎讓本尊不是很滿意。

威金斯今天在推特上轉Po自己能力值的貼文,他寫道「這就是為什麼我只玩決勝時刻。」諷刺遊戲商將自己的能力值設定過低。

決勝時刻是款第一人稱的射擊遊戲,威金斯上季平均20.7分、3.6籃板,投籃命中率達45.9%。

Lol That's why I play Call Of Duty https://t.co/dG8hqC5VYx