MLB》一朗3012安出爐 馬林魚仍苦吞5連敗
2016/09/01 11:51
一朗今日揮出1安。（美聯社）
〔記者林柏辰／綜合報導〕鈴木一朗今日先發敲出1支安打，是大聯盟生涯第3012支安打，但馬林魚受制於大都會先發柯隆（Bartolo Colon）好投，終場2：5輸球吞下5連敗。
兩隊前七局維持2：2僵局，但馬林魚終結者拉莫斯（A.J. Ramos）卻在8下出現亂流，投出2保送形成兩出局滿壘後，遭強森（Kelly Johnson）掃出右外野方向清壘二壘安打，比賽就此告一段落。
馬林魚吞下5連敗後，與大都會勝差來到2場，距離國聯外卡第2名也來到3.5場，若下一場再吞敗，勝率將剛好回到5成。
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