奧運》奧會今凌晨宣布 京奧藥檢又有6名選手沒過
2016/09/01 13:27
〔體育中心／綜合報導〕今天（1日）凌晨，國際奧會宣布，包括北京奧運舉重女子58公斤級銀牌得主莎伊諾娃（Marina Shainova）在內的6名選手，沒有通過藥檢，這些選手所獲得的獎牌也會被剝奪。至今已經有15位參加過北京奧運舉重比賽的選手被查出禁藥問題。
葉芙絲特尤琴娜。（資料照，路透社）
除了莎伊諾娃，她的隊友、北京奧運舉重女子75公斤級銅牌得主葉芙絲特尤琴娜（Nadezda Evstyukhina）以及參加女子田徑4x400公尺接力並獲得銀牌的費洛娃（Tatyana Firova），也在複檢中落馬。而其他3人全部來自於舉重項目，分別是北京奧運男子舉重69公斤級銅牌得主、亞美尼亞的馬提羅西安（Tigran Martirosyan），摩爾多瓦的多多洛（Alexandru Dudoglo）以及亞塞拜然選手扎伊洛夫（Intigam Zairov），不過後兩者都沒有在北京奧運得到獎牌。
根據規定，選手在奧運期間的藥檢樣本要被保留8年，最近已經有450個北京奧運的藥檢樣本與250個倫敦奧運的藥檢樣本被再度檢測，舉重已經成為重災區。到目前為止已經有15位北京奧運舉重選手複檢出問題，有8面獎牌因此被取消。
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