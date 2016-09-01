足球》怒斥對手遭禁賽 美國女足門將崩潰

〔體育中心／綜合報導〕在以美國奧運女足隊為主題的紀錄片〈Keeping Score〉釋出的部份片段中，捕捉到了在球場上辱罵對手的門將索蘿（Hope Solo）得知自己遭禁賽與解除合約時憤怒與崩潰的反應。她不可置信地說：「他們怎麼可以同時這樣做（指禁賽與終止合約）」、「這是個笑話。我十七年的投入就這樣結束了。」

索蘿。（法新社）

索蘿是美國女足國家隊主力守門員，在里約奧運女足八強賽中輸給瑞典後，怒斥對方是「一群懦夫」，因而被美國足協禁賽六個月，並且終止國家隊合約。索蘿仍然可以在自己所效力的NWSL（國家女子足球聯賽）西雅圖王朝隊出賽，但今天稍早索蘿在自己的推特上發文表示將離開王朝隊，因為「我的心還沒回到那裡」。

pic.twitter.com/ogdYGQzniK — Hope Solo （@hopesolo） 2016年8月30日

對於球員因不當發言遭懲處的事件，美國女子國家隊球員聯合會的成員尼可斯（Rich Nichols）表示，這不僅是影響單一球員的決定，而是攸關整體球員權益的事情；她認為，這代表了美國足協限制了球員的言論自由。

