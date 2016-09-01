中信女子公開賽》葉欣寧一桿進洞 獲獎金2萬與冷氣

〔記者趙新天／桃園報導〕台灣女將葉欣寧今天上午在中國信託女子公開賽第1回合，幸運打出一桿進洞。目前她打完第7洞，低於標準桿3桿暫時並列第2。

葉欣寧在上午10時10分從第1洞開球，隨即在東方球場的第2洞打出一桿進洞，她說：「那洞到旗桿124碼，有點逆風，距離剛好在8號鐵桿和9號鐵桿之間，所以我拿8號桿握短一點開球。」

這是葉欣寧職業生涯第2次一桿進洞，4月16日她在美國Symetra巡賽Patty Berg紀念賽的第2回合，也曾打出一桿進洞。

這個一桿進洞讓葉欣寧獲得價值5萬元的日立分離式冷氣、兩萬元獎金和獎牌。

中國信託女子公開賽第1回合，葉欣寧幸運擊出一桿進洞。（記者趙新天攝）