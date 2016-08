〔體育中心/綜合報導〕鈴木一朗今天擔任馬林魚先發外野手,除打擊上有1支安打演出外,守備上也有精彩美技,5局下大都會重砲老將葛蘭德森(Curtis Granderson)敲出中外野深遠飛球,極有希望形成全壘打,不過鈴木一朗迅速退至全壘打牆前,沒收掉這支全壘打,讓葛蘭德森只能望球興嘆。

