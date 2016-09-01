U18》學生在亞青賽舉標語被扯毀 棒協表達歉意

前情提要：

【舉「台灣就是台灣」布條 球迷控遭棒協暴力撕毀】

〔記者吳清正／台中報導〕針對昨天有學生在亞洲青棒賽看台上舉「台灣是台灣」標語被扯下的事件，棒協今天表達歉意，並將在球場外設專區供民眾表達訴求。

棒協秘書長林宗成表示，對於學生受到驚嚇表達歉意，將要求工作人員今後在處理類似事件時注意方式和態度，避免造成糾紛。

林宗成也重申，國際賽事從申辦到執行都必須承諾不得讓場內出現政治性標語或違反善良風俗的海報，但是棒協也理解民眾的訴求，既然場內不得出現政治性標語是規定，棒協將在球場外設立專區，供民眾表達他們的訴求，球迷進場時就可以看到。

林宗成表示，政治性議題不是棒協能夠單獨處理，希望地方政府能制定一套處理的標準，讓比賽的主辦單位有所依偱。

球迷指控旗幟遭棒協的工作人員撕毀。（取自PTT棒球版）