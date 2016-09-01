U18》舉布條爆衝突 熱血主播轟「政治滾出體育圈」

〔體育中心／綜合報導〕U18亞洲青棒錦標賽昨天爆發肢體衝突，數名靜宜大學學生在看台高舉「台灣就是台灣」的布條，遭棒協人員制止，雙方爆發口角與肢體衝突，稍早棒協發表聲明，對受害球迷表達歉意。

「熱血主播」丁元凱今天在臉書上貼文，質疑昨晚抗議的人是為「體育」還是「政治」？丁元凱寫到，「如果這些人知道台灣的青棒國手『陳琥』是誰，或是日本的王牌叫『今井達也』，我就認為他們是『球迷』，他們拿標語加油我還會支持他，但是如果他們連個屁都不懂，甚至不知道棒球打幾局，那就是『存心』挑釁。」

最後丁元凱呼籲「體育迷」要團結，若下次再看到這種「政治」加油持續進行，要「先問他你認識哪位球員？你是『看球』還是『舉標語』，如果他們只是來『舉標語』，那我們『體育迷』應該大聲說『滾出去』。」

丁元凱臉書。（取自丁元凱臉書）