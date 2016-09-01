路跑》台北馬拉松今報名 成績認證、博覽會頭一遭

里約奧運國手陳宇璿（右）、世大運吉祥物熊讚與長跑好手曾廷瑋。（大漢行銷提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2016台北馬拉松今天中12點開放報名，賽事12月18日於台北市政府起跑，這也是台北馬拉松首度申請田徑協會國際成績認證，若有選手打破全國紀錄，將被承認，也能拿來當明年台北世大運達標標準。

台北馬拉松今年有不少變革，取消10公里組，賽事精緻化，僅剩全馬7000人與半馬18000人，總體參賽人數僅2萬5千人，路跑協會理事長曹爾忠表示，要把賽道還給專業跑者。

此外，今年目標與國際城市馬拉松規模接軌，首度舉辦馬拉松博覽會，預計於世貿三館舉行，展期三天，將吸引多家廠商共同參與。

台北馬拉松預計年底開跑，今天中午開放報名。（大漢行銷提供）