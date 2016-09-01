美網》大爆冷門 溫網亞軍拉奧尼次輪出局

拉奧尼次輪遭淘汰。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕美網男單次輪爆出大冷門。世界排名第6，才在溫網打進決賽的加拿大重炮手拉奧尼（Milos Raonic）今以7：6（7：4）／5：7／5：7／1：6不敵世界排名120名的美國小將海利森（Ryan Harrison）。

海利森上演大驚奇。（歐新社）

海利森本屆美網從會外賽打起，首輪直落三擊敗法國選手馬那力諾（Adrian Mannarino），次輪強碰第5種子卻打出大驚奇。拉奧尼引以為傲的強力發球失常，首局搶七辛苦獲勝後，後三盤皆各被破2個發球局，止步美網首輪。

「這種狀況以前也發生過。」拉奧尼賽後表示，「開賽後我的發球失常，這成為我的罩門，我得花更多心力在處理發球。」