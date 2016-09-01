馬拉松》20屆台北馬拉松 即日起至9/6開放報名

台北馬拉松預計年底開跑，今天中午開放報名。（大漢行銷提供）

〔記者何世昌／台北報導〕第20屆「台北馬拉松」12月18日登場，「全馬組」第一名獎金80萬元起跳，即日起至9月6日傍晚5時登記報名。北市府體育局指出，今年以「古城巡禮」為主題規劃賽道，路線行經承恩門（北門）、麗正門、重熙門（小南門）和景福門，以及當代的台北美術館、光點台北及台北101等地標，讓跑者感受台北古今風情。

北市府體育局表示，為了避免賽道擁擠，今年取消10公里組的賽事，只留下全馬以及半馬組，總參賽人數控制在2萬5千人。全馬組第一名獎金80萬元；倘若男子跑者打破「2小時10分24秒 」紀錄、女子跑者打破「2小時27分36秒」紀錄，第一名獎金均加碼到100萬元。至於半馬組第一名獎金2萬5元；視障組全馬、半馬組第一名獎金分別為8千元、5千元。

活動即日起開放報名，9月8日公布登記抽籤結果，2日繳費即完成報名。報名費：全馬組1500元、半馬組1000元；完成報名者，當天可獲得Adidas的背心及完賽T-shirt，以及完賽大浴巾、完賽獎牌。詳情可洽：http://www.taipeicitymarathon.com/。#