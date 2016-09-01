美網》賽中呼吸困難倒地 英國一姐驚險晉級

孔塔。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美網女單第13種子英國選手孔塔（Johanna Konta）在今天對戰保加利亞皮諾科娃（Tsvetana Pironkova）的比賽中，發生呼吸困難、心跳突然過快的突發狀況，造成比賽一度中斷，但最後孔塔仍以6-2、5-7、6-2擊敗皮諾科娃。

孔塔在賽中因身體突發狀況坐倒在地。（歐新社）

比賽進行到第2局、比數來到5-6的時候，孔塔突然坐跌在地、同時有過度換氣的情形；醫療支援在數分鐘內趕到，孔塔表示自己視線模糊且心跳極快。在使用了醫療暫停並得到適當休息後，孔塔回到球場拿下比賽，晉級第3輪。

皮諾科娃。（今日美國）

事後孔塔表示「這是非常尷尬的狀況」，認為自己把身體逼到了極限，才會發生這樣的情形。落敗的對手皮諾科娃則表示，雖然同情孔塔的身體狀況，但對於孔塔聲稱需要使用洗手間所喊的第2次暫停頗有微詞，「很顯然有些選手用這種方式來找回專注」，認為比賽暫停太久，自己的比賽節奏因此被打斷。