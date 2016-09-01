羽球》擬管理辦法約束國家隊 立委：球員不容被綁架

民進黨立委黃國書、張廖萬堅1日召開「球員不容綁架，體育改革豈能空窗 」記者會，要求體育署在改革法制化作業完成之前，要積極展開相關調查作業，不應讓準備其成為空窗期。（記者黃耀徵攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕羽球協會9月預計針對「培訓隊教練與選手管理辦法」作出檢討，立委黃國書今天在立法院召開記者會，他呼籲應該廢除私設管理辦法，將培訓隊之管理回歸國訓中心正常機制。

黃國書表示，在上次針對羽協不當罰款選手的記者會後，他本來期待體育署應會針對相關問題開始啟動改善，但是這段期間他能陸續接到許多關於羽協的投訴，其中關於「2017世大運暨2018雅加達亞運培訓隊第一階段第一期選手放棄書」，更是出現協會以世大運綁亞運的方式強迫球團與選手必須配合，否則將會面臨長達兩年的培訓球監，這種無視球員自主性與球團的作法，在在說明了羽協仍未有改善意圖，而體育署與國訓中心也放任羽協繼續蠻橫行事的態度。

黃國書在記者會中強調，只要加入代表隊，羽協就又可以利用私設的「培訓隊教練與選手管理辦法」，繼續對球員進行開罰，更可惡的是，羽球協會在這份辦法中還讓國訓中心成為共犯結構，讓國訓中心也成為威脅選手必須聽命於協會的幫兇之一。

黃國書也補充，根據他所掌握到資料，正是因為羽協這種老大心態，讓一個本來在國內贊助國內年輕選手一年逾五千萬的企業，因不堪選手羽協以這種強制手段徵召，又動輒以禁賽要脅，只好放棄對於國內選手的支援。

黃國書向體育署提出三大訴求，其一為，立即要求羽協廢止私設之「培訓隊教練與選手管理辦法」，將培訓隊之管理回歸國訓中心正常機制，且體育署做為世大運羽亞運培訓計畫的主管機關，並馬上重新檢視各項協會之相關問題，保障選手權益。