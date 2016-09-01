MLB》王建民進傷兵名單 經紀公司臉書回應

王建民。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕旅外投手王建民在8月最後一次出賽受傷，被皇家球團放進15天傷兵名單，經紀公司今天也透過臉書貼文，告知大家狀況，目前傷勢為右肱二頭肌肌腱炎，檢查結果幸好並不嚴重。

王建民經紀公司今天在臉書上貼文，表示王建民在昨天第6局投完後，感覺到肩膀有些怪怪的，完成第7局任務後隨即退場休息。今天王建民在球隊安排下接受檢查，幸好狀況不嚴重，先將他放進15天傷兵名單中。

此外，貼文最後也提到，王建民帶給大家驚喜的2016年球季，相信他很快就會回到大聯盟，大家也會為他加油打氣，希望能在季後賽中看到他的身影。

臉書全文