日職Live》陳冠宇5局回穩迅速演出3上3下 羅德5分領先中

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 歐力士 0 0 0 1 0 1 4 0 羅德 1 2 3 0 0 6 6 0

第五局

5局上半，陳冠宇三振若月健矢，並讓接下來兩名打者擊出內野滾地球出局，演出3上3下。

第四局

4局上半，陳冠宇讓首名打者敲出飛球出局，吉田正尚獲四壞保送，T-岡田敲出安打，形成1、3壘有人，伊藤光安打，帶有1分打點。川端崇義安打上壘，跑者在3壘與本壘間遭夾殺出局，2出局後，陳冠宇三振大城滉二，化解危機。

第三局

3局下半，清田育宏、角中勝也接連安打，形成1、2壘有人，井口資仁敲出3分砲，羅德6分領先。

3局上半，陳冠宇讓首名打者敲出飛球出局，下一棒擊出內野滾地球遭刺殺，西野真弘擊出穿越安打，接著陳冠宇三振下一棒打者順利化解危機。

第二局

2局下半，井口資仁獲四壞球保送，並靠隊友推進上2壘，下一棒細谷圭安打，帶有1分打點，金澤岳安打，羅德再添一分。

2局上半，陳冠宇與T-岡田纏鬥到兩好三壞後送出三振，下一棒伊藤光也遭三振，川端崇義擊出飛球遭接殺。

第一局

1局下半，荻野貴司擊出2壘安打，並靠著隊友推進上3壘，角中勝也敲內野滾地球出局，3壘跑者回本壘得分，羅德先馳得點。

1局上半，陳冠宇讓首名打者擊出內野滾地球出局，第2棒安達了一打第一球形成內野飛球遭接殺，下一棒打者擊出飛球出局，陳冠宇首局演出3上3下。