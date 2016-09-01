U18》挺球迷舉台灣標語抗議？陳禹勳一張圖網友讚爆

陳禹勳PO出衣服上印有「我是台灣人」英日文的照片，讓網友大推愛國。（圖片擷取自「陳禹勳」臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕U18台日之戰昨日晚上在洲際棒球場進行，但過程中有靜宜大學學生舉出「台灣就是台灣」標語，遭棒協工作人員撕毀並驅離球場，此事引起網友憤怒。而Lamigo桃猿隊投手陳禹勳則在臉書上PO出個人照，照片中的衣服上寫著「Taiwan is my country」，讓球迷大讚愛國。

陳禹勳今日在臉書發文，以日文寫出「台湾 頑張って！」（台灣加油！）而在底下的照片中，陳禹勳穿著一件印有「私は台湾人です」、「Taiwan is my country」（我是台灣人）的帽T。網友留言大讚，「鄉長真的很敢講，respect」、「這件衣服小心被棒邪的人衝過來撕破」、「棒邪宣布從此不徵召鄉長惹」、「蚌邪要去檢舉鄉長FB了」、「推！ 愛國的鄉長」