中國信託女子公開賽》楊濤麗、帕魯瑪暫領先 台將葉欣寧69桿並列第3
2016/09/01 17:39
楊濤麗專注地看著她的球飛向果嶺。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／桃園報導〕2016中國信託女子公開賽，今天下午在東方球場打完第1回合，中國女將楊濤麗和泰國的帕魯瑪同以68桿並列領先。地主選手葉欣寧幸運擊出一桿進洞，以69桿暫時並列第3。
已為人母的楊濤麗，今年初才復出賽場，已逐漸找回比賽的感覺，加上心態比以前好，今天在場上心平氣和地打出5個博蒂、1個柏忌的68桿。她從第11洞起連打3個博蒂，躍居領先。帕魯瑪則是4個博蒂、無柏忌，完美演出。
台灣選手成績最好的是葉欣寧，她打了兩個博蒂，還在第2洞打出一桿進洞的老鷹，只在第3洞吞柏忌。目前以69桿和中國的石昱婷、張維維，泰國的瓦娜薩瑞、帕克普琳和薩萊朋等人並列第3。
中國選手楊濤麗以68桿並列領先。（記者趙新天攝）
泰國選手帕魯瑪在第4洞看著她的球滾向洞口。她以68桿並列領先。（記者趙新天攝）
中國信託女子公開賽第1回合，泰國選手帕魯瑪打出68桿，並列領先。（記者趙新天攝）
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