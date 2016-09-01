中職》陳金鋒肩頸不適降二軍 猿隊拉上楊岱均
2016/09/01 17:50
陳金鋒。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者郭羿婕／桃園報導〕今晚在桃園球場進行的猿犀戰，兩隊都有球員異動，桃猿巨砲陳金鋒因肩頸不適，被球團降二軍養傷，賽前緊急召上新秀楊岱均；義大新人李宗賢登錄一軍，很快就有機會獻出中職處女秀。
陳金鋒上週日出賽後，因左肩頸肌肉緊繃發炎，影響揮擊動作，經針灸、拔罐等治療後，評估須休養3至5天，因此先被放到二軍名單，並隨一軍調整，以便防護團隊持續觀察治療。
猿隊總教練洪一中說，下午3點多才決定，臨時拉楊岱均上一軍，他正在趕往桃園球場的路上，可能視情況代打。打擊教練曾豪駒也說，陳金鋒今年身體狀況較佳，對自己要求頗高，拚到現在確實有些疲勞，頸部挫傷就先好好休息，避免再度傷害。
楊岱均。（資料照，記者陳志曲攝）
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