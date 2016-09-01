中職Live》王勝偉炸裂！ 兄弟再添1分

2016/09/01 20:47

 

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兄弟

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8

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第六局

6局下半，王勝偉敲出陽春砲，兄弟再添一分。

第五局

5局下半，陳子豪敲出陽春全壘打，兄弟再添一分。

5局上半，潘彥廷、羅國龍接連敲出安打攻佔2、3壘，潘武雄擊出帶有2分打點的中外野二壘安打，統一追到4:6，高國慶中外野穿越安打再添1分。

第四局

4局下半，詹子賢、陳家駒接連安打，王勝偉犧牲觸擊成功，形成2、3壘有人，張正偉擊出飛球造成中外野手發生守備失誤，送回壘上2名跑者，兄弟取得5：2領先，下一棒彭政閔敲出安打，帶有1分打點。

第二局

2局下半，陳子豪四壞球保送，詹子賢敲出2分打點全壘打，首轟出爐。

統一潘彥廷（右）盜向二壘，遭中信兄弟潘萣翔刺殺出局。（記者王藝菘攝）

第一局

1局下半，林智勝穿越安打，帶有1分打點，兄弟追回1分。

1局上半，開路先鋒林志祥首局首打席從兄弟先發投手耐森手中擊出三壘安打，潘武雄獲得四壞球保送，高國慶適時擊出右外野平飛安打，獅隊先馳得點，陳鏞基一壘穿越安打，獅隊2:0領先。

先發打序

棒次

兄    弟

林 志 祥 2B

1

張 正 偉 RF

羅 國 龍 CF

2

潘 萣 翔 2B

潘 武 雄 LF

3

彭 政 閔 DH

高 國 慶 1B

4

林 智 勝 1B

陳 鏞 基 3B

5

蔣 智 賢 3B

蘇 智 傑 DH

6

陳 子 豪 CF

唐 肇 廷 RF

7

詹 子 賢 LF

高 志 綱 C

8

陳 家 駒 C

潘 彥 廷 SS

9

王 勝 偉 SS

江 辰 驗

先發投手

耐    森

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