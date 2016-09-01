中職Live》王勝偉炸裂！ 兄弟再添1分
2016/09/01 20:47
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第六局
6局下半，王勝偉敲出陽春砲，兄弟再添一分。
第五局
5局下半，陳子豪敲出陽春全壘打，兄弟再添一分。
5局上半，潘彥廷、羅國龍接連敲出安打攻佔2、3壘，潘武雄擊出帶有2分打點的中外野二壘安打，統一追到4:6，高國慶中外野穿越安打再添1分。
第四局
4局下半，詹子賢、陳家駒接連安打，王勝偉犧牲觸擊成功，形成2、3壘有人，張正偉擊出飛球造成中外野手發生守備失誤，送回壘上2名跑者，兄弟取得5：2領先，下一棒彭政閔敲出安打，帶有1分打點。
第二局
2局下半，陳子豪四壞球保送，詹子賢敲出2分打點全壘打，首轟出爐。
統一潘彥廷（右）盜向二壘，遭中信兄弟潘萣翔刺殺出局。（記者王藝菘攝）
第一局
1局下半，林智勝穿越安打，帶有1分打點，兄弟追回1分。
1局上半，開路先鋒林志祥首局首打席從兄弟先發投手耐森手中擊出三壘安打，潘武雄獲得四壞球保送，高國慶適時擊出右外野平飛安打，獅隊先馳得點，陳鏞基一壘穿越安打，獅隊2:0領先。
先發打序
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獅
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棒次
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兄 弟
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林 志 祥 2B
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1
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張 正 偉 RF
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羅 國 龍 CF
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2
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潘 萣 翔 2B
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潘 武 雄 LF
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3
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彭 政 閔 DH
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高 國 慶 1B
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4
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林 智 勝 1B
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陳 鏞 基 3B
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5
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蔣 智 賢 3B
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蘇 智 傑 DH
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6
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陳 子 豪 CF
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唐 肇 廷 RF
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7
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詹 子 賢 LF
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高 志 綱 C
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8
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陳 家 駒 C
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潘 彥 廷 SS
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9
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王 勝 偉 SS
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江 辰 驗
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先發投手
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耐 森
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