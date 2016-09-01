中職Live》王勝偉炸裂！ 兄弟再添1分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 2 0 0 0 3 0 5 8 1 兄弟 1 2 0 3 1 1 8 8 0

第六局

6局下半，王勝偉敲出陽春砲，兄弟再添一分。

第五局

5局下半，陳子豪敲出陽春全壘打，兄弟再添一分。

5局上半，潘彥廷、羅國龍接連敲出安打攻佔2、3壘，潘武雄擊出帶有2分打點的中外野二壘安打，統一追到4:6，高國慶中外野穿越安打再添1分。

第四局

4局下半，詹子賢、陳家駒接連安打，王勝偉犧牲觸擊成功，形成2、3壘有人，張正偉擊出飛球造成中外野手發生守備失誤，送回壘上2名跑者，兄弟取得5：2領先，下一棒彭政閔敲出安打，帶有1分打點。

第二局

2局下半，陳子豪四壞球保送，詹子賢敲出2分打點全壘打，首轟出爐。

統一潘彥廷（右）盜向二壘，遭中信兄弟潘萣翔刺殺出局。（記者王藝菘攝）

第一局

1局下半，林智勝穿越安打，帶有1分打點，兄弟追回1分。

1局上半，開路先鋒林志祥首局首打席從兄弟先發投手耐森手中擊出三壘安打，潘武雄獲得四壞球保送，高國慶適時擊出右外野平飛安打，獅隊先馳得點，陳鏞基一壘穿越安打，獅隊2:0領先。

先發打序

獅 棒次 兄 弟 林 志 祥 2B 1 張 正 偉 RF 羅 國 龍 CF 2 潘 萣 翔 2B 潘 武 雄 LF 3 彭 政 閔 DH 高 國 慶 1B 4 林 智 勝 1B 陳 鏞 基 3B 5 蔣 智 賢 3B 蘇 智 傑 DH 6 陳 子 豪 CF 唐 肇 廷 RF 7 詹 子 賢 LF 高 志 綱 C 8 陳 家 駒 C 潘 彥 廷 SS 9 王 勝 偉 SS 江 辰 驗 先發投手 耐 森