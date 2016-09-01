中職Live》巧妙戰術打破羅曼 犀牛單局灌4分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 犀 0 0 1 4 0 0 5 9 0 猿 0 0 2 0 0 2 7 2

4局上

林琨笙安打，林瑋恩短打羅曼彎腰接不到形成失誤，陳凱倫再短打，林智平接球後也發生暴傳，犀牛追平，胡金龍穿越安打一棒超前，張建銘成功犧牲短打，2、3壘有人1出局，林哲瑄內野滾地帶1分打點，林益全右外野平飛安打送回理事長，林威廷小飛球出局，犀牛吃下4分大局。

3局下

度過上半局危機，桃猿立馬反攻，1出局後，王柏融1壘安打，林泓育中左外野長打送回追平，陳俊秀補上2壘安打 ，超前比分，朱育賢保送，林承飛飛球出局，劉時豪三振。

3局上

陳凱倫右外野邊線1壘安打，胡金龍安打，陳凱倫3壘前出局，張建銘1壘安打形成1、2壘有人，林哲瑄內野安打，滿壘，林益全保送擠回兩隊首分，林威廷、林旺衛領K。

先發打序

犀 牛 棒次 桃 猿 胡 金 龍 LF 1 陽 耀 勳 RF 張 建 銘 DH 2 林 智 平 3B 林 哲 瑄 CF 3 王 柏 融 CF 林 益 全 1B 4 林 泓 育 DH 林 威 廷 2B 5 陳 俊 秀 1B 林 旺 衛 RF 6 朱 育 賢 LF 林 琨 笙 C 7 林 承 飛 SS 林 瑋 恩 3B 8 劉 時 豪 C 陳 凱 倫 SS 9 翁 克 堯 2B 力 猛 先發投手 羅 曼