中職Live》巧妙戰術打破羅曼 犀牛單局灌4分
2016/09/01 20:45
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4局上
林琨笙安打，林瑋恩短打羅曼彎腰接不到形成失誤，陳凱倫再短打，林智平接球後也發生暴傳，犀牛追平，胡金龍穿越安打一棒超前，張建銘成功犧牲短打，2、3壘有人1出局，林哲瑄內野滾地帶1分打點，林益全右外野平飛安打送回理事長，林威廷小飛球出局，犀牛吃下4分大局。
3局下
度過上半局危機，桃猿立馬反攻，1出局後，王柏融1壘安打，林泓育中左外野長打送回追平，陳俊秀補上2壘安打 ，超前比分，朱育賢保送，林承飛飛球出局，劉時豪三振。
3局上
陳凱倫右外野邊線1壘安打，胡金龍安打，陳凱倫3壘前出局，張建銘1壘安打形成1、2壘有人，林哲瑄內野安打，滿壘，林益全保送擠回兩隊首分，林威廷、林旺衛領K。
先發打序
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犀 牛
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棒次
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桃 猿
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胡 金 龍 LF
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1
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陽 耀 勳 RF
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張 建 銘 DH
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2
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林 智 平 3B
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林 哲 瑄 CF
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3
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王 柏 融 CF
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林 益 全 1B
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4
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林 泓 育 DH
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林 威 廷 2B
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5
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陳 俊 秀 1B
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林 旺 衛 RF
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6
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朱 育 賢 LF
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林 琨 笙 C
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7
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林 承 飛 SS
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林 瑋 恩 3B
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8
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劉 時 豪 C
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陳 凱 倫 SS
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9
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翁 克 堯 2B
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力 猛
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先發投手
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羅 曼
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