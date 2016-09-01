中職》芝草宇宙訪老友 盼與葉君璋談合作
2016/09/01 18:35
前興農牛投手芝草宇宙（右）與義大犀牛總教練葉君璋（左）相見歡。（記者陳志曲攝）
〔記者郭羿婕／桃園報導〕前興農牛洋投芝草宇宙現任日本火腿隊球探，來台觀看U18亞洲青棒賽，特地從台中北上桃園探訪老戰友、現任義大犀牛總教練葉君璋，兩人互留聯絡方式，希望能找時間再和葉總深談，盼與義大建立交流機會。
日本火腿透過中職聯盟聯繫，安排芝草宇宙與火腿球團GM輔佐遠藤良平、球探總監大渕隆等人，到桃園球場欣賞比賽，除了參觀球場設施，芝草也特地拜訪昔日捕手搭擋葉君璋，還頻頻要葉總加油、保持聯絡。
芝草宇宙表示，在日本看到葉君璋的消息，一直掛念他過得好不好，很謝謝他以前蹲捕總能引導得很好，「這次無法好好談，我12月會再來台，希望能再跟葉君璋深聊。」葉君璋也笑說，很高興見到芝草，還請他日後有機會能來台擔任教練。
現年47歲的芝草宇宙從甲子園時期就極具名氣，職棒隊待過日本火腿、軟銀鷹，並於2007年短暫效力興農牛，之後當過球評，也曾是火腿一軍投手教練。
前興農牛投手芝草宇宙（右）與義大犀牛總教練葉君璋（左）相見歡。（記者陳志曲攝）
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