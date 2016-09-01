中職》王玉譜首秀 感受職棒打者很有氣勢

王玉譜。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅新秀左投王玉譜，前天對中信兄弟之戰完成生涯初登板，後援1局無失分，被安打、奪三振、保送各1，表現中規中矩，這1K還是賞給林智勝的。

對於前天初登板表現，王玉譜表示，表現還算可以，不過有投出保送，接下來控球是需要加強的地方。該場比賽王玉譜最快球速飆到150公里，他說，「就和平常在業餘投球差不多，揮臂也一樣，不知道球速有到150公里。」

8月3日王玉譜與獅隊簽約，簽約金310萬，不到1個月就升上一軍並上場投球，他說，沒想到這麼快就升上一軍，不過就是順其自然。

進入職棒，王玉譜充分感受和業餘的不同，他認為，職棒每個打者都很強，尤其是體格、力量和站上打擊區的氣勢，都和業餘打者不一樣。