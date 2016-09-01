中職》回一軍廖剛池坦言壓力大 勇於接受挑戰

廖剛池。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕昨天中信兄弟宣布，原任一軍投手教練列斯特轉任二軍投手教練，原本二軍牛棚教練廖剛池接任一軍投手教練，今天生效。

季初廖剛池擔任一軍牛棚教練，季中下二軍接牛棚教練，如今又回到一軍擔任投手教練，廖剛池坦言，「壓力滿大的，不過就是接受挑戰。」

本季兄弟團隊防禦率6.40、牛棚防禦率7.16，兩項數據都是全聯盟最差，廖剛池認為，年輕和資深投手差距較大，投手群的控球需要改善，失投球較多，這些都是問題，另外，主審好球帶和比賽用球也有影響。

重回一軍擔任投手教練，廖剛池說，基本上目前投手群定位變化不大，細部地方還要與總教練討論，現在就是好好備戰冠軍戰。