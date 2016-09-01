中職》初登板遭猿砲轟炸 陳明軒：太亢奮

義大犀牛陳明軒初先發就挨轟。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕義大新秀投手陳明軒昨天獻出職棒處女秀，面對4名桃猿強打卻沒解決任何1人，歷經難忘的震撼教育，隊友紛紛給予鼓勵，林政賢還用自己一軍初先發挨滿貫彈來安慰他。陳明軒坦言太亢奮，太想好好表現卻失常，他說：「這是很好的經驗。」

昨戰猿隊8局下，義大在僅落後2分時推出陳明軒，初登板就強碰中心打線，先被四棒林泓育揮出二壘安打、四壞保送五棒陳俊秀，隨即遭朱育賢轟3分砲，再對林承飛投出觸身球而退場，隊友馬上跟他說：「歡迎來到中華職棒！」

雖球速快達147、148公里，但陳明軒說，不是有速度就行，投不進好球帶也沒用，變化球也無法好好發揮，「職棒一軍強度不一樣，氣氛與張力都不同，揮棒速度也是高水準，自己要再好好加油。」

回想遭朱育賢開轟，陳明軒表示：「投太甜了，丟到紅中，但只是切到球，沒想到球會飛出去，不過，這些都不是藉口，還是要克服。」

陳明軒。（記者陳志曲攝）