U18》台灣扣倒香港 明複賽出戰南韓

陳琥。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台灣隊今天在亞洲青棒賽預賽最後一戰以20:0輕取香港，提前於5局結束比賽，戰績2勝1敗，以分組第2晉級4強複賽，明天將出戰南韓隊。

台灣隊第1局就打了16人次，以7支安打和7次保送攻下10分，之後輕鬆打仍在5局扣倒香港。

台灣隊邱達昱3打數擊出2支三壘打，廖建富、陳琥、陳真也打出2支安打，都包括1支三壘打。

台灣隊方喬澤先發2局被擊出2支安打，投出4次三振，明天對南韓隊先發人選的張喜凱、胡臻典和劉致榮各後援1局，都沒有被擊出安打，胡臻典投出2次三振。

陳琥。（記者廖耀東攝）

廖健富打出清壘安打。（記者廖耀東攝）

台灣隊得分。（記者廖耀東攝）