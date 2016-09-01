男足友誼賽第二回合 台灣0：2不敵日本

台日足球友誼賽第二回合1日開戰，台灣隊林建勛（中）與日本隊重廣卓也（左）、柴戶海（右）激烈爭球。（記者簡榮豐攝）



〔記者林宗偉／台北報導〕台日男足友誼賽第二回合今晚於台北田徑場續戰，兩隊先發陣容都有大變化，台灣隊推出較成熟的東亞盃會外賽班底，日本世大運培訓隊除了隊長重廣卓也，其餘都是新面孔，不過最終台將還是以0：2惜敗。

此役台灣隊排出442陣型，先發前鋒為李茂、曾志偉，中場林建勛、林昌倫、嚴和生、李凱傑，後衛李健良、林約翰、陳毅維、王冠儒，門將由邱育宏擔綱。

雙方開賽都久攻不下，台灣隊1次門前林建勛、曾志偉的兩人配合，無奈被判手球不算；日本雖有三次破門機會，都被我國門將邱育宏即時阻擋，最後的一次單刀挑球射門，也因為越位無效，上半場台、日0：0平手。

下半場兩隊進攻欲望都加強，日本在第74分鐘由美日混血的Germain Ryo先馳得點，10分鐘後，中原輝再以左腳遠射破門，最終就以2球之差搶走勝利，比數也跟前役相同。

台日足球友誼賽第二回合1日開戰，台灣隊嚴和生。（記者簡榮豐攝）



台日足球友誼賽第二回合1日開戰，台灣隊李健良（右）與日本隊名古新太郎（左）激烈爭球。（記者簡榮豐攝）

