日職》陽岱鋼連7場敲安 増井浩俊完投完封率火腿奪勝

〔記者粘藐云／綜合報導〕對樂天吞下2連敗的火腿今推出増井浩俊掛帥先發，完投9局收下完封勝，率隊以8：0擊敗對手，台灣鬥士陽岱鋼今天繳出3支1的成績，連續7場比賽有安打演出。

火腿打線此役火力全開，全場敲出12安，還有3發全壘打，一共灌進8分，其中中田翔還上演雙響砲，陽岱鋼則繳出3打數1安打、1保送成績，連7場比賽安打，目前打擊率維持在3成。

増井浩俊已經連兩場先發完投9局，前一次是25日對戰羅德，當時也僅失掉1分，今天増井投完9局用了115球，被敲8支安打未失分，送出2三振1保送，順利收下完投完封勝。

陽岱鋼。（資料照，特派記者羅志朋攝）