日職》吳念庭連11打數槓龜 軟銀單局吃6分奪勝

吳念庭。（資料照，取自吳念庭臉書粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕前役與投手纏鬥18球，吳念庭再獲先發機會，可惜3打數無安打僅4壞上壘1次，西武雖先馳得點，但軟銀兩度吃大局，6上更連打11人次灌下6分，9：2報昨日一箭之仇。

西武梅希亞（Ernesto Mejia）2局就用本季第31轟取得領先，不過4上西武先發十龜劍遇亂流，1出局後從軟銀內川聖一發動攻勢，先掉3分，6上軟銀恐怖打線大爆發，中突從9棒細川亨開始連5打席都敲安，打下5分，軟銀內川延續昨天好手感，又是3安猛打賞。

西武雖然團隊10安打並不少，但多為零星攻勢，吳念庭最近球運不佳，打得紮實安打總出不來，已經連3場無安打，賽季打擊率下滑至2成06。