中職》詹子賢生涯首轟出爐 有鬆一口氣的感覺

詹子賢生涯首轟出爐。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年最「轟」狂的中信兄弟，今天再度用全壘打寫歷史，對統一獅之戰兄弟團隊敲出4轟，本季中職累積482轟，刷新1997年單季最多480轟紀錄，最終兄弟就以9：5轟垮統一。

兄弟這4轟依序是2局下詹子賢2分砲，生涯首轟出爐，5局下陳子豪轟陽春砲，6局下王勝偉敲陽春砲，這一轟為本季中職第481轟，正式刷新紀錄，7局下蔣智賢同樣敲出陽春砲，以出賽81場、371打席、328打數，打破2007年布雷所締造的單季最快30轟紀錄。

敲出生涯首轟的詹子賢拿下單場MVP，他說，因為第2輪選秀順位進職棒，很多人期待和看好，加上自我要求高，壓力滿大的，敲出首轟有鬆一口氣的感覺，開轟繞過一壘還大聲吶喊。

王勝偉敲出破紀錄的第481轟，他表示，不知道有這個紀錄，這一轟打出去時，對方左外野手潘武雄已就定位，原本以為是高飛球被接殺，結果球飛出全壘打牆自己也嚇一跳，「能締造這紀錄還滿榮幸的。」

詹子賢生涯首轟出爐。（記者王藝菘攝）