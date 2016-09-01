中職》詹子賢生涯首轟出爐 有鬆一口氣的感覺
2016/09/01 22:56
詹子賢生涯首轟出爐。（記者王藝菘攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕今年最「轟」狂的中信兄弟，今天再度用全壘打寫歷史，對統一獅之戰兄弟團隊敲出4轟，本季中職累積482轟，刷新1997年單季最多480轟紀錄，最終兄弟就以9：5轟垮統一。
兄弟這4轟依序是2局下詹子賢2分砲，生涯首轟出爐，5局下陳子豪轟陽春砲，6局下王勝偉敲陽春砲，這一轟為本季中職第481轟，正式刷新紀錄，7局下蔣智賢同樣敲出陽春砲，以出賽81場、371打席、328打數，打破2007年布雷所締造的單季最快30轟紀錄。
敲出生涯首轟的詹子賢拿下單場MVP，他說，因為第2輪選秀順位進職棒，很多人期待和看好，加上自我要求高，壓力滿大的，敲出首轟有鬆一口氣的感覺，開轟繞過一壘還大聲吶喊。
王勝偉敲出破紀錄的第481轟，他表示，不知道有這個紀錄，這一轟打出去時，對方左外野手潘武雄已就定位，原本以為是高飛球被接殺，結果球飛出全壘打牆自己也嚇一跳，「能締造這紀錄還滿榮幸的。」
詹子賢生涯首轟出爐。（記者王藝菘攝）
相關新聞
- 中職》高懸19年紀錄 王勝偉陽春砲一舉打破
- 中職Live》蔣智賢本季第30轟出爐 兄弟4發全壘打擊退獅
- 中職》彭政閔1500場出賽授獎 由恰爸頒獎
- 中職》回一軍廖剛池坦言壓力大 勇於接受挑戰
- 中職》480轟紀錄高懸19年 今晚可望突破
推薦新聞
-
中職》詹子賢生涯首轟出爐 有鬆一口氣的感覺2016/09/01 22:56
-
中職》高懸19年紀錄 王勝偉陽春砲一舉打破2016/09/01 22:54
-
中職Live》狂牛打線突破羅曼 力猛好投奪勝止連敗2016/09/01 22:07
-
日職》陽岱鋼連7場敲安 増井浩俊完投完封率火腿奪勝2016/09/01 21:34
-
U18》陳琥昨被三振哭了 盼釋放壓力2016/09/01 20:19