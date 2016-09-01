中職》高懸19年紀錄 王勝偉陽春砲一舉打破

王勝偉擊出全壘打。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今天賽前，中職本季188場例行賽中，4隊已累計478轟，要打破高懸19年、聯盟7隊整季480轟的紀錄只差3轟，今晚中信兄弟一共敲出4發全壘打，一舉改寫。

2局下半，兄弟新秀詹子賢敲出2分打點全壘打，為生涯首轟，5局下半，陳子豪擊出陽春砲，也追平聯盟480轟紀錄，6局下半，王勝偉揮出陽春砲，打破紀錄，而今晚砲火猛烈的兄弟攻勢尚未結束，7局下半，蔣智賢再補上1發陽春彈，生涯第30轟出爐，紀錄持續向上堆高，4隊本季至今已累積482轟。

中信兄弟蔣智賢擊出全壘打。（記者王藝菘攝）