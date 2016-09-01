日職》軟銀折損大將 柳田右手指骨折得休6周（影音）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀雖然在今天比賽以9：2擊敗西武，與火腿間場差仍僅半場，但球星柳田悠歧3局守備時受傷，隔局便退場休息，經檢查後，確定右手無名指骨折，全癒需要6周，對軟銀無疑是一大震撼。

柳田悠歧是軟銀陣中重要戰力。（資料照，取自軟銀臉書粉絲團）

柳田3局在面對西武炭谷銀仁朗的中外野平飛球時，用精彩滑接守下安打，當下看似沒事，柳田卻不斷看著自己右手手指，被教練團換下後急忙送醫檢查，才發現右手無名指骨折，得靜養6周。

柳田去年繳出333成績，本季數據即便下修，仍有3成05打擊率18轟22盜全能表現，這一傷不只讓軟銀戰力更吃緊，在後虎視眈眈的火腿更是利多，不小心就能篡位洋聯龍頭。