日職》軟銀折損大將 柳田右手指骨折得休6周（影音）
2016/09/01 23:06
〔體育中心／綜合報導〕軟銀雖然在今天比賽以9：2擊敗西武，與火腿間場差仍僅半場，但球星柳田悠歧3局守備時受傷，隔局便退場休息，經檢查後，確定右手無名指骨折，全癒需要6周，對軟銀無疑是一大震撼。
柳田悠歧是軟銀陣中重要戰力。（資料照，取自軟銀臉書粉絲團）
柳田3局在面對西武炭谷銀仁朗的中外野平飛球時，用精彩滑接守下安打，當下看似沒事，柳田卻不斷看著自己右手手指，被教練團換下後急忙送醫檢查，才發現右手無名指骨折，得靜養6周。
柳田去年繳出333成績，本季數據即便下修，仍有3成05打擊率18轟22盜全能表現，這一傷不只讓軟銀戰力更吃緊，在後虎視眈眈的火腿更是利多，不小心就能篡位洋聯龍頭。
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