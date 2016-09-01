中職》林泓育今打擊率爬上4成 聯盟本季第3人
2016/09/01 23:25
林泓育。（記者陳志曲攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕Lamigo桃猿打者「小胖」林泓育今天3打數2安打、1保送，還有2分打點進帳，打擊率爬上4成01，是本季繼王柏融、蔣智賢後，第3位打擊率破4成的打者。
林泓育首局先獲四壞保送上壘，3局下半再度登場敲出帶有1分打點的2壘安打，雖然5局下半擊出雙殺打，8局下半再敲2壘安打，為球隊打回1分，總計小胖此役3打數2安打、1保送，打擊率來到4成01，也是本季第3位打擊率達4成打者。
王柏融今天5打數3安打，打擊率4成19，仍是目前聯盟打擊排行榜的第一名，第二名的蔣智賢今天4打數2安打，還敲出本季第30轟，打擊率為4成12。
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