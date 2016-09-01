中職》蔣智賢史上最快單季30轟 全壘打、打點聯盟第一

〔記者粘藐云／綜合報導〕中信兄弟打者蔣智賢今天在與統一獅的比賽中，敲出本季第30轟，他花了81場比賽達成，也打破洋將布雷（Tilson Brito）在2007年時，以87場創下最快30發全壘打的紀錄。

7局下半，蔣智賢面對獅隊投手林子崴時，擊出左外野方向陽春全壘打，本季第30轟達陣，也改寫布雷紀錄，以81場比賽成為中職史上最快達成單季30轟的打者。

此外，本季狀況火燙的蔣智賢，在目前聯盟全壘打、打點排行榜中皆排第一，打擊率為4成12，小幅落後目前4成19、排首位的王柏融。

蔣智賢。（記者王藝菘攝）

蔣智賢與隊友林智勝分占全壘打榜的1、2名。（記者王藝菘攝）