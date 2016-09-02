美網》謝、詹「宿命對決」破局 雙詹拿中國替補開胡祭旗

詹詠然（右起）、詹皓晴晉級美網32強。（資料照，詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管謝、詹「宿命對決」破局，台灣第2種子詹詠然／詹皓晴沒受影響，正好拿替補的中國對手韓馨蘊／張愷琳出氣，2個6：2輕鬆開胡，安抵美國網球公開賽女雙32強，詹家姊妹下個對手，為首度搭檔的俄國庫迪雅芙塞娃（Alla Kudryavtseva）／ 德國莉絲姬（Sabine Lisicki ）。

天公不作美，紐約當地陰雨綿綿，雙詹苦等2小時才能勉強上陣，面對左右開弓中國對手，開賽展現絕對壓制力，兩度破發首盤到手後，次盤大小詹趁勝追擊，再度雙破5：1拉開差距，儘管對方絕地反撲一度回破，但默契十足的雙詹隨即強攻滅火，只花72分鐘直落2奏捷。

謝淑薇於美網女單一戰出局，還因左腳踝受傷退出64籤的女雙，她與地主麥克海兒（Christina McHale）的空缺，才改由韓／張頂上，此役原定台灣時間週四晚間11時開打，但雨神造訪紐約法拉盛公園，詹家姊妹趁著短暫放晴空檔速戰速決，聯手笑納大滿貫勝利。