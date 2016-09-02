美網》詹家姐妹擊敗中國女雙晉32強

詹詠然、詹皓晴姐妹，美網女雙擊敗中國組合，晉32強。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國網球公開賽第2種子詹詠然、詹皓晴姐妹檔，今天女雙賽事花了72分鐘擊敗中國韓馨蘊、張愷琳組合，晉級女雙32強。

美國網球公開賽原本雙打籤表，謝淑薇與美國地主選手麥克海爾（Christina McHale）組合首輪就要對上詹家姐妹，這也讓里約奧運前後的話題，繼續延燒，但因謝淑薇受傷棄賽，使這場眾所矚目的賽事因而破局。

詹家姐妹今日仍上場，遇上中國女雙韓馨蘊組合，賽事因雨延後近2小時，詹家姐妹最後以6比3擊敗對手，輕鬆過關。