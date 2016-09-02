MLB》建仔進傷兵名單後 皇家強力左投將回歸

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手王建民昨天進傷兵名單，皇家緊急拉上2名投手應急，今天皇家傳出好消息，終結者戴維斯（Wade Davis）於明天歸隊，就連今年都在復健度過的瓦格斯（Jason Vargas）也將於9月回歸。

瓦格斯今年33歲，前2年是皇家穩定的先發左投，去年他因傷球季投的斷斷續續，累積5勝2敗防禦率3.98。

去年瓦格斯動了Tommy John手術，直到今年8月才展開復健賽，他在小聯盟投了6場先發，20局被敲25支安打，防禦率5.85，可望在9月重返大聯盟舞台。

皇家投手瓦格斯。（法新社）