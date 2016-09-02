NBA》塞格手術成功 巴克利抱病前去探視

〔體育中心／綜合報導〕巴克利（Charles Barkley）在1個月前接受髖關節替換手術，他還沒得到搭飛機的醫師許可。但是為了探望剛手術完的TNT場邊記者塞格（Craig Sager），巴克利選擇不顧自己，搭飛機到休士頓。另外，塞格的妻子感冒了，必須待在家裡，陪伴他的人因此少一個。

巴克利去探望塞格。（取自TNT）

塞格昨天在休士頓的醫院裡成功完成骨髓移植手術，但據報導指出，塞格已經與白血病抗爭大約3年。從塞格兒子的推特可以看到，巴克利與塞格合照，他們看起來非常開心。

巴克利談到塞格時表示：「我們來看塞格，是為了讓他心情好一些。當你離開的時候，你會覺得，『他有問題嗎？看起來身體好得很。』他擁有最積極、正面的態度。當你讓他高興起來的時候，他的態度是那麼樂觀，他反而能讓你開心起來。」