中職》林哲瑄回傳球太準 一次丟中2個人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中職又發生裁判受傷事件，在昨晚義大與Lamigo的比賽，8局下陳俊秀敲出中外野飛球，外野手林哲瑄接殺後回傳，此時二壘上的林泓育跑向三壘，被林哲瑄的回傳球丟中頭盔，更巧的是球還反彈擊中三壘審蘇建文的膝蓋，經過評估後蘇建文退場治療，改由預備裁判上場執法。

林哲瑄這記神準傳球雖然未能將跑者刺殺，但仍讓頭盔中彈的林泓育嘖嘖稱奇，他到三壘時還將頭盔拿下來端看擊中位置，不過這顆反彈球卻意外讓三壘審的膝蓋中彈，他在場上接受治療時表情痛苦，最後提前退場休息。

這不是本季首次有裁判在比賽中因傷告退，7月29日統一對義大的比賽，主審楊崇煇遭打者的反彈球擊中，造成胯下中彈倒地不起，緊急更換替補主審林金達接任，看來無論球員還是壘審，或是棒球場內的各式人員都需多加注意自身安全。

三壘審蘇建文膝蓋中彈：

主審楊崇煇胯下中彈：