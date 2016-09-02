MLB》建仔昨進傷兵 終結者戴維斯歸隊救火

戴維斯明有望在老虎系列戰中登板救援。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕皇家8月戰績狂飆，目前距離外卡只有3場勝差，晉級季後賽仍一絲曙光，但昨傳出噩耗，旅美投手王建民因右肩不適被放進15天傷兵名單，不過，好消息是當家終結者戴維斯（Wade Davis）已經傷癒歸隊，有望在對戰老虎3連戰中登板亮相。

皇家7月底雙雙失去了契佛（Luke Hochevar）與戴維斯2名牛棚大將，鐵牛棚似乎要瓦解，但賀雷拉（Kelvin Herrera）、彼得（Peter Moylan）、王建民等牛棚投手展現驚人的壓制力，寫下41.1局連續無失分，創近50年大聯盟最佳紀錄，戲劇性重先燃起季後賽希望。

戴維斯本季擔任球隊守護神表現出色，23次救援機會有21次救援成功，僅砸鍋2次，防禦率只有1.60，他7月初曾因右前臂拉傷進入傷兵名單，未料17日歸隊，出賽4場後又再度因為舊傷進場維修。本次歸隊將重返終結者位置，而代班的賀雷拉將回到牛棚布局投手。